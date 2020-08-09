"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر لـ6 مساءً

حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل "الحناكية والعلا والمهد وخيبر"

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

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09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:40 AM

حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل "الحناكية والعلا والمهد وخيبر"

"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر لـ6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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