4 دول تكشف عن مواعيد حملات التطعيم ضد كورونا

مع إعلان 3 شركات غربية عن تطوير اللقاحات المضادة

بدأت تتكشف خطوات الدول للعودة إلى الحياة الطبيعية، مع إعلان 3 شركات غربية عن تطوير لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى جانب شركات أخرى من روسيا والصين، وإعلان شركة أخرى عن تطوير علاج للفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلنت أربع دول حتى الآن، عن خططها للبدء ببرامج تطعيم في بلدانها، بحيث يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول شهر مايو المقبل، بحسب ما أعلن كبير المستشارين لبرنامج تطوير لقاح كوفيد-19 في البيت الأبيض منصف السلاوي.

ووفقاً للتقارير، فإن ثلاثاً من هذه الدول الأربعة ستبدأ عمليات التلقيح والتطعيم لمواطنيها في وقت مبكر من ديسمبر، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

وكشف منصف السلاوي رئيس الفريق الأمريكي المكلّف بتطوير لقاح كورونا، عن موعد تطعيم الأمريكيين ضد وباء كوفيد-19، مشيراً، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الحياة قد تعود إلى طبيعتها بحلول مايو 2021.

وذكر أن موافقة السلطات المعنية على أول لقاح للمرض، يعني إمكانية تلقيح الأمريكيين بحلول منتصف ديسمبر، وأنه إذا سارت خطة توزيع التطعيم والتحصين ضد الوباء على ما يرام، فينبغي تطعيم عدد كاف من الأمريكيين بحلول مايو القادم.

أما في بريطانيا، فقد أوضحت مصادر حكومية، أنه تم إبلاغ هيئة الصحة الوطنية البريطانية بأن تكون جاهزة لإدارة برامج التطعيم بحلول الأول من ديسمبر، غير أن وزارة الصحة البريطانية رفضت التعليق على موعد إعطاء اللقاحات الأولى.

وكانت بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة من لقاح "فايزر/ بيونتك"، وتتوقع أن تحصل على عشرة ملايين جرعة تكفي لحماية خمسة ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.



ومع إعلان" أسترازينيكا" عن نتائج اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، فإنه من المنتظر أن تحقق مساعيها في توفير اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من مواطنيها في ديسمبر.

وكانت ألمانيا حددت، أمس الأحد، مواعيد بدء برامج التطعيم ضد الفيروس، الذي أصاب أكثر من 58 مليون إنسان وتسبب بوفاة نحو 1.4 مليون شخص.

ونقل عن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قوله إن بلاده قد تبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "سبان"، في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.. وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".

وأوضح أنه سيطلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر، مشيراً إلى أن "هذا يسير على ما يرام".

وأكد الوزير الألماني أن بلاده حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

وقد أعلنت إسبانيا، أمس الأحد، أنها ستبدأ عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك في يناير المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأحد، إن مدريد ستبدأ برنامجاً شاملاً للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير، ويتوقع أن تتم تغطية قطاع كبير من السكان في غضون 6 أشهر.

وتخطط إسبانيا لتطعيم ربع سكانها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.