رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات ومراكز "الأكحل والحناكية والفريش والمسيجيد والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع".

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.