سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43.256 إصابة مؤكدة و815 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32.446.915، فيما بلغ عدد الوفيات 557.857.
إجمالي عدد الإصابات 32.446.915 فيما بلغ عدد الوفيات 557.857
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43.256 إصابة مؤكدة و815 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32.446.915، فيما بلغ عدد الوفيات 557.857.