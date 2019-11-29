"الترفيه": أكثر من 8 ملايين زائر لموسم الرياض بعد مرور 45 يوماً

تستمر الفعاليات حتى نهاية يناير 2020.. وتوقعات بزيادة أعداد الزوار

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن عدد زوار موسم الرياض تخطى حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً بعد مرور شهر ونصف.

وتفصيلاً، انطلقت فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، حيث يشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

