خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً

طالبتهم بالدخول عبر النفاذ الوطني وتعبئة النموذج المخصص.. دراسة حالة

في خطوة غير مسبوقة، أتاحت جامعة أم القرى لخريجي وخريجات الثانوية العامة ممن مضى على حصولهم على الشهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات، الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ إلى جانب السماح لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً بالتقديم على برامج القبول.

وأشارت الجامعة إلى أنه يُشترط على المتقدمين الدخول عبر النفاذ الوطني وتعبئة النموذج المخصص لذلك.

وبحسب المعلومات، فإن ‏‎تعبئة النموذج لا تُعد طلب قبول، وإنما دراسة حالة.