النزلاء المتدربون على حرفة الزراعة يغرسون الورود في محيط مبنى وزارة الداخلية

ضمن فعاليات مبادرة "طاقات الأمل" بالمديرية العامة للسجون

ضمن فعاليات مبادرة "طاقات الأمل" غرس مجموعة من النزلاء المتدربين على حرفة الزراعةِ الورودَ ، حوالي ٥٠٠٠ شتلة، في محيط مبنى وزارة الداخلية، في بادرة مجتمعية تطبيقية تمهِّد الطريق أمام مشاريعهم الزراعية الصغيرة بعد انتهاء محكومياتهم..

الجدير بالذكر أن برامج التأهيل والإصلاح في المديرية العامة للسجون اتخذت أسلوباً تحفيزياً للنزلاء للتدرب على أحد المسارات الحرفية التي تكسب النزيل المعرفة والاحتراف في المهن المختلفة، وبالتالي يتقدم بعد خروجه من السجن أو الإصلاحية إلى الأمام في حياته منطلقاً من ثقته بنفسه التي اكتسبها من تعلمه لأحد هذه الحرف المهنية.

ويتجلى منهج المديرية العامة للسجون التحفيزي للنزلاء بتخفيض ١٥٪ من المحكومية للنزلاء المواظبين على حضور البرامج والمشاريع التدريبية حسب التعليمات المنظمة لذلك، كذلك فإن النزيل المستمر في تدريبه والمحافظ على حسن سلوكه داخل الإصلاحية يتم تخفيض ٢٥٪ من حكوميته تشجيعاً وتحفيزاً له وحسب الإجراءات الرسمية.

وأكد مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري حرص المديرية العامة للسجون على تفعيل جميع البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء من خلال تلمس مهاراتهم وميولهم المهنية والحرص على تطويرها وتنميتها، وخلق شراكات مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية، طالما تصب في مصلحة النزيل وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر.