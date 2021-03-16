الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيّرة غرب تعز

مقتل قائد ميداني للميليشيات و6 من مرافقيه

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، الليلة الماضية، طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية في جبل رحنق بجبهة مقبنة- غربي محافظة تعز.

وأضاف المصدر "أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات في منطقة الطوير الأعلى".

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القائد الميداني الحوثي المدعو "أبو صدام" و6 من مرافقيه، باستهداف الجيش الوطني مدرعة للميليشيات.