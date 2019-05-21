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قال :داهم عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية واعتقل عدة أشخاص

المرصد السوري :نظام الأسد يواصل حملاته التعسفية في غوطة دمشق

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واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تنفيذ حملة مداهمات في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بالتزامن مع اعتقالها العشرات من الشبان والرجال.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن دوريات تتبع لفرع المخابرات الجوية داهمت عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية وبيت سوى، واعتقلت عدة أشخاص وجرى اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق.