"مدني تبوك" يخمد حريقًا اندلع في منزل عائلة وينقذ 4 أشخاص

نقل "2" للمستشفى لضيق بالتنفس.. والجميع بحالة صحية مستقرة

أنقذت فرقة من الدفاع المدني بتبوك مساء أمس الأربعاء عائلة سعودية، اشتعلت النيران في منزلها بحي الروضة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز الشمري، أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بُلِّغ مساء أمس الأربعاء بحريق شقة داخل منزل بحي الروضة غرب تبوك.

وأضاف "الشمري": فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبيَّن أن الحريق بشقة بالدور الأرضي؛ فتم مباشرة الحادث، والسيطرة عليه، وإخماد النيران، وإخراج أربعة أشخاص محتجزين، هم (ثلاثة رجال وامرأة)، وتم نقل اثنين منهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج لوجود ضيق بالتنفس. وجميع الأشخاص بحالة صحية مستقرة -ولله الحمد-.