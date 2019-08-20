عملية شارك فيها 58 طبيباً ومختصاً .. سعودية تنجب 5 توائم في الأحساء

جرت في مستشفى الولادة والأطفال .. والأم وأطفالها يتمتعون بصحة جيدة

أنجبت أخيراً أمّ سعودية 5 توائم، إذ جرى تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عقد اجتماعات تحضيرية عدة بين الفِرق الطبية المختصّة؛ لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.

وأنجبت الأم ثلاثة مواليد من الذكور ومولودتين من الإناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريقٌ طبيّ مكوّن من 13 طبيباً من قسمَي النساء والحضانة، و45 مختصاً من الكادر الفني.

وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة - ولله الحمد -، حيث راوحت أوزان المواليد بين 1000 و1195 جراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.