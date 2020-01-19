حجج دفاع "ترامب".. الاتهام غير دستوري ولا يتضمن أي جريمة

"سيكولو" و"سيبولوني" وصفا المحاكمة بـ"محاولة وقحة"

قدّم جاي سيكولو وبات سيبولوني محاميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حججهما الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وفي أوّل ردّ خطي على محضر الاتهام، الذي أعده مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين فقط، يرى محاميا "ترامب" أن "الأمر يتعلق بهجوم خطير على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرّية".

واعتبر "سيكولو" و"سيبولوني" أنّها "محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج انتخابات 2016 والتدخل في نتائج 2020 قبل أشهر من تنظيمها". وذكرا أن "مادتي العزل باطلتان بوضوح؛ إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون".

وأضافا أن "نص الاتهام غير دستوري، ويجب أن يردّ ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون".

ويفيد محضر الاتهام أن "ترامب" مارس ضغوطاً على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما اشترط أن يعلن عن هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة لكييف، كما اتهم بعرقلة التحقيق الذي كان يجريه مجلس النواب ورفضه كل تعاون حكومي.

وهذه أوّل مرّة يقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها "ترامب" والجمهوريّون منذ سبتمبر الماضي.