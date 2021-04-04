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ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقيمها من أجل الإثراء المعرفي

"متمم" يناقش "التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية"

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يقيم مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" غداً، لقاءً افتراضياً بعنوان: "التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية"، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل الإثراء المعرفي ونشر المعرفة في المجالين المالي والاقتصادي.

وسيشهد اللقاء مشاركة رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عجلان العجلان، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" لإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع المطارات جلبان الجلبان، ويديره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ.

وسيناقش اللقاء عدة محاور أهمها: مستهدفات التخصيص الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، ومناقشة النتائج التي ستتحقق بعد رفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يسلّط الضوء على القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إذ جاء برنامج التخصيص ضمن برامج الرؤية الطموحة وأحد أهم مستهدفاتها، بالإضافة إلى أهمية التخصيص في رفع الكفاءة الاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام التخصيص الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى رفع إسهامات القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر CFKC_KSA@ في تمام الساعة 7 مساءً.