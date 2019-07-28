هل أنت موهوب في هذه التخصّصات؟ .. وظيفة في "نيوم" تنتظرك

أرض المستقبل تبحث عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات

أعلنت مدينة المستقبل السعودية "نيوم"، فتح باب التقديم للخريجين والخريجات الموهوبين لشغل وظائفها الشاغرة من خلال برنامج "NEOM Grow".

وقالت "نيوم" في صفحتها على "تويتر": تبحث "نيوم"؛ أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف، وذلك بانضمامهم إلى برنامج "NEOMGrOW"، وأعلنت رابطاً للراغبين في التقديم على الوظائف:http://careers.neom.com.

وفتحت "نيوم" باب التقديم في تخصصات عدة، من بينها: الطيران والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والتسويق وهندسة الاتصالات.