التاريخ يعيد نفسه.. بدون 5 لاعبين من "الهلال" أمام "أوراوا" ورحيل المدربين السابقين

في النهائي الآسيوي المنتظر "كلاكيت ثاني مرة"

سيعيد التاريخ نفسه في التاسع من نوفمبر المقبل عندما يلتقي الهلال مع أوراوا ريد الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد أن سبق والتقيا في نوفمبر من عام 2017 قبل عامين من الآن في نهائي المسابقة وقتها أيضاً .

"سبق" في تقريرها التالي ترصد أبرز الفوارق بين النهائي السابق والنهائي القادم، إذ أن معظم لاعبي الهلال سيكون سبق لهم المشاركة أمام الفريق الياباني لكن سيغيب خمسة لاعبين ممن شاركوا في النهائي السابق مثل كارلوس إدواردو وعمر خربين لعدم التواجد في القائمة الآسيوية وياسر القحطاني وأسامة هوساوي للاعتزال ونيكولاس ميليسي للرحيل عن الفريق.

سيشهد النهائي القادم تواجد عدد من اللاعبين الجدد في مباريات الفريقين، أبرزهم محترفو الفريق كاريلو وقوميز والكوري هيونغ وسيبستيان جيوفينكو، إضافة للاعبين المحليين مثل هتان باهبري وعلي البليهي.

سيغيب عن الفريق الياباني أيضًا اثنان من أبرز لاعبيه ممن شهدوا النهائي السابق مثل الحارس المميز نيشيكاوا للحصول على بطاقتين، علمًا بأن نفس الحارس قد حصل على "رجل مباراة الذهاب" في ذهاب النهائي السابق بعدما تعملق في مرماه وأفسد هجمات الهلاليين في المباراة التي انتهت وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

كما سيغيب عن الفريق الياباني، اللاعب رافائيل سيلفا صاحب هدف الفوز في مباراة الإياب في ملعب سايتاما الذي شهد وقتها عدد حضور فاق الـ 57 ألف مشجع بسبب رحيله عن الفريق وانتقاله لفريق وهان زال الصيني.

على مستوى التحكيم فكان حكم مباراة ذهاب النهائي السابق والذي أقيم في الرياض هو الأردني أدهم مخادمة فيما سيكون حكم مباراة الذهاب القادمة هو العراقي علي صباح.

على مستوى المدربين فكان مدرب الهلال في النهائي السابق هو المدرب الأرجنتيني الشهير رامون دياز بينما في النهائي القادم سيكون الروماني رازفان لوتشيسكو، فيما كان مدرب أوراوا السابق هو تاكافومي هوري بينما الآن هو تسويوشي أوتسوكي.