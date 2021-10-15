"الداخلية" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

لإبراز الحلول التقنية التي وفَّرتها السعودية في هذا المجال.. وللعام السابع على التوالي

أكملت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السابع على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتُبرز المشاركة استثمار الوزارة الحلول التقنية، والتميُّز الذي حققته السعودية بجهاتها الحكومية كافة في هذا المجال، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية والتطبيقات، والعديد من المبادرات التقنية الداعمة للتحول الرقمي، التي تم تفعيلها خلال الجائحة.

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15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 08:52 PM

لإبراز الحلول التقنية التي وفَّرتها السعودية في هذا المجال.. وللعام السابع على التوالي

"الداخلية" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

صورة أرشيفية: "الداخلية السعودية" في "جيتكس 2020" بدبي

صورة أرشيفية: "الداخلية السعودية" في "جيتكس 2020" بدبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكملت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السابع على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتُبرز المشاركة استثمار الوزارة الحلول التقنية، والتميُّز الذي حققته السعودية بجهاتها الحكومية كافة في هذا المجال، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية والتطبيقات، والعديد من المبادرات التقنية الداعمة للتحول الرقمي، التي تم تفعيلها خلال الجائحة.

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