برأسين و6 أرجل.. شاهد السلحفاة "غريبة الأطوار"

حركةٌ كشفت أن الرأسين يعملان بشكل مستقل

لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين، على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد خروجها للحياة في مركز "بيردسي كيب" للحياة البرية في ماساتشوستس، بعد فقسها قبل أسبوعين.

وقال العاملون في المركز: إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدًا على الديدان والخضروات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، فهما يتحركان ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" بأنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وسيواصل العاملون في المركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.