محافظ جدة يترأس اجتماع المجلس المحلي

بحث جودة المياه ومباني التعليم والظواهر السلبية

ترأّس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع المجلس، وذلك بمقر المحافظة.

وقدّم أمين عام المجلس وائل بن محمد كتبي السيد، في بداية اللقاء عرضاً لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة استعرض فيه برنامج جودة المياه والعمل على تطبيق المواصفات الخاصة بمياه الشرب ومتابعة جميع بلاغات العملاء الخاصة بجودتها من خلال الجمع والتحليل وإعداد التقارير ومتابعة خطة الجودة وتطبيق الإجراءات اللازمة كما تطرق المجلس لأعمال وإحصائية المختبر الإقليمي لجودة المياه.

واستعرض المجلس أعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رصد ومراقبة جودة البيئة الجوية بجدة عبر محطات الرصد الثابتة والمتنقلة ونشره عبر موقع الهيئة الرسمي.

وقدّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عرضاً إحصائياً عن الظواهر السلبية بالمحافظة ومسبباتها، وحجم التعاون مع الجهات المعنية لضبط تلك الظواهر، بما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك.

وعرضت إدارة التعليم بالمحافظة تقريراً عن المباني المدرسية والأعمال المستمرة لتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة بتنفيذ 61 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات يستفيد منها سكان الأحياء الحديثة سريعة النمو واتخاذ إجراءات سريعة وفق تحليل الانتشار العمراني والكثافة المتوقعة.

وشدّد محافظ جدة في ختام الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتسريع معالجة المطلوب وتحسين العمل والتفاعل مع البلاغات المقدمة والتكاتف بين الجهات لمعالجتها وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.