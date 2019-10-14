"بلدي مكة" يناقش إنشاء مطاعم وكافيهات منتجات التبغ خارج حد الحرم

طالب بها أعضاؤه ومن المقرر غداً أن يعلن المجلس موقفه

يناقش المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، ضمن جلساته الدورية، غداً الثلاثاء، التوصية التي تقدمت بها لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس، والمتضمنة مطالبة أمانة العاصمة المقدسة بطرح مواقع لإنشاء مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حدّ الحرم لتقديم منتجات التبغ.

ومن المقرر أن يعلن أعضاء المجلس موقفهم حيال التوصية، وموافقته من عدمها على توصية مطالبة عدد من الأعضاء في لجنة الصحة العامة والبيئة؛ الأمانة بطرح مواقع استثمارية لإنشاء مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم لتقديم منتجات التبغ.

وجاءت التوصية والمطالبة بإنشاء مواقع استثمارية ومجمعات حديثة لتقديم التبغ؛ التي تقدمت بها لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرمة، في ظل ما تقوم به الأمانة هذه الأيام من حملة ورقابة مكثّفة ضد المقاهي الشعبية الغير مرخصة، والتي تشكّل تلوثاً بصرياً على مداخل المنطقة، فضلاً عن افتقارها للاشتراطات البلدية والصحية.

وكانت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرمة، طالبت أمانة العاصمة المقدسة بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يشار إلى أن لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي بدء العمل بها، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد منعت ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرّمة.