جريمة كبرى وهذا ما ينتظره.. ضبط مواطن بالباحة نقل مخالفاً يحمل إقامة مزوّرة

جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالة المخالف لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن شرطة محافظة القرى، قبضت على مواطن لنقله مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يحمل إقامة مزوّرة، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.