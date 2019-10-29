مدرب الفيحاء يناقش مع اللاعبين أداء الفريق استعداداً لملاقاة الاتفاق في الدوري

في إطار التحضير لمواجهة الاتفاق يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خورخي سيماو صباح اليوم الثلاثاء محاضرة فنية جرى خلالها مناقشة الملاحظات على أداء الفريق في مباراته الماضية أمام الفتح كما اشتملت على التحليل الفني للمباراة، وبعد ذلك تناول اللاعبون وجبة الغداء بمقر النادي.

وفي الفترة المسائية أجرى الفريق حصة تدريبية مغلقة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية أجرى اللاعبون في بدايتها عمليات الإحماء ثم التمارين اللياقية والعضلية تحت إشراف غابرييل قوميز مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارين خاصة على ردة الفعل السريعة وتقنيات التصدي في الحالات المختلفة وذلك تحت إشراف كارلوس مانويل مدرب الحراس.

بعد ذلك فرض سيماو مجموعة من التمارين الفنية عبر عدة محطات تدريبية قبل أن يختم المران بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق فيها النهج الفني الذي سيتبعه في مواجهة الاتفاق.

من جانب آخر واصل عامر شفيع وعبدالكريم القحطاني ونواف الصبحي تلقي العلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.