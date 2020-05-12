"الأرصاد" تنبّه نجران و6 من محافظاتها.. رياح وأتربة لـ 9 مساءً

"إدارة التحاليل والتوقعات": الحالة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.