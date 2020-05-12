"الأرصاد" تنبّه نجران و6 من محافظاتها.. رياح وأتربة لـ 9 مساءً

"إدارة التحاليل والتوقعات": الحالة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد

0

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 10:27 AM

"إدارة التحاليل والتوقعات": الحالة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبّه نجران و6 من محافظاتها.. رياح وأتربة لـ 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 1,008

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020