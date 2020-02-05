"هيئة الأمن السيبراني" توقّع 4 اتفاقيات على هامش المنتدى الدولي

مع "نيوم وجامعة الملك عبدالله للعلوم وUL ومنظمة تعزيز الصمود"

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، أربع اتفاقيات مع "نيوم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة UL الأمريكية ومنظمة تعزيز الصمود السيبراني".

جاء ذلك على هامش المنتدى "الدولي للأمن السيبراني" الذي انطلق أمس الثلاثاء، وتنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، بحضور وزراء وخبراء دوليين بالأمن السيبراني.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومين 140 متحدثاً وأكثر من 1200 خبير يمثلون 63 دولة وكبريات الشركات العالمية في الأمن السيبراني، ويتخلله عقد 50 جلسة تتطرق لعدد من الموضوعات في خمسة محاور رئيسة، وهي: صناعة الأمن السيبراني والتعاون الدولي في هذا المجال والمجتمع السيبراني والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.