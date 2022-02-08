أكثر من 354 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بطبية مكة خلال ٢٠٢١م

مع الأخذ بكل البروتوكولات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة الصحي، ٣٥٤٧٩٥ ألف مستفيد عبر عياداتها الخارجية والعيادات الافتراضية لمرضاها والمستفيدين من خدماتها، مع الأخذ بكل البروتوكولات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا لعام ٢٠٢١ الماضي.

وأوضح مدير إدارة العيادات الخارجية والطب الاتصالي يحيى دبش، أن العيادات الخارجية تشتمل على ٣ مبانٍ ١ و٢، بالإضافة لمركز الأورام، وإجمالي عدد العيادات الأسبوعية بلغ ٨٨٢ عيادة بجميع التخصصات الطبية والتخصصية، إضافة إلى خدمة العيادات الافتراضية التي تقدم للمرضى من خلال التواصل المباشر مع الأطباء أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة، إضافة لاستحداث عيادات افتراضية باتصال مرئي يعتمد فيه على منصة "أنا وصحتي" بين الطبيب والمريض، يخدم عددًا من التخصصات في: (طب الأسرة، الجلدية، الأورام، الخدمة الاجتماعية، التخاطب، التغذية العلاجية، العلاج الطبيعي).

وأضاف "دبش": قريبًا بإذن الله ستضاف تخصصات أخرى، والهدف من ذلك توفير الوقت والجهد على المستفيدين والمنشأة؛ في ظل استقبالها للعديد من المرضى من خارج مدينة مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يشرف على وضع الخطة المتكاملة للعيادات الافتراضية، ثم تنفيذها من قبل فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين؛ حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة؛ اتباعًا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، ويتم بعد ذلك صرف الدواء لهم، وإيصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجانًا.

وأبان "دبش" أن استحداث مركز الخدمات التكاملية بالعيادات الخارجية، كان له بالغ الأثر في تحسين تجربة المرضى، التي تُعد أحد توصيات ومخرجات المجلس الاستشاري للمستفيدين من خدمات المدينة الطبية؛ وذلك لإنهاء معاناة المرضى والمستفيدين من قطع المسافات الطويلة بين أروقة المدينة الطبية.

وتقوم رسالة ورؤية المركز على تكوين ثقافة جديدة للخدمات المقدمة لتحسين وتطوير تجربة المريض وصناعة التميز في تقديم خدمة جديدة للمستفيد بإتقان وجودة عالية.

جدير بالذكر أن المدينة الطبية استحدثت منذ أكتوبر العام الماضي، ثلاث طرق لحجز المواعيد وطلب الأدوية، وكذلك إعادة صرفها، والتي تكون عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق تطبيق "منارة الصحة، وأخيرًا عن طريق الموقع الإلكتروني، وإيقاف استقبال الطلبات المباشرة؛ لتحسين جودة الخدمة، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا".