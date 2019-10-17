#هيئة_المواصفات تحذر من مهايئ كهربائي متداول بالسوق: قد ينتهي بحريق

قالت: لعدم قدرته على مقاومة الحرارة إضافة لشكل الفتحات ولا يحمل أي بيانات

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مهايئ كهربائي غير مطابق للمواصفات.

وقالت الهيئة: إن نتيجة الاختبارات التي أجريت على المنتج بعد سحبه من السوق أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بهذه الأنواع من المهايئات.

وعن المخاطر أوضحت الهيئة: المنتج قد يؤدي إلى حدوث حريق -لا قدّر الله- لعدم قدرته على مقاومة الحرارة، إضافة لشكل الفتحات، كاشفةً أن المنتج أيضاً لا يحمل أي بيانات إيضاحية.

يذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها؛ للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 10:54 AM

قالت: لعدم قدرته على مقاومة الحرارة إضافة لشكل الفتحات ولا يحمل أي بيانات

#هيئة_المواصفات تحذر من مهايئ كهربائي متداول بالسوق: قد ينتهي بحريق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مهايئ كهربائي غير مطابق للمواصفات.

وقالت الهيئة: إن نتيجة الاختبارات التي أجريت على المنتج بعد سحبه من السوق أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بهذه الأنواع من المهايئات.

وعن المخاطر أوضحت الهيئة: المنتج قد يؤدي إلى حدوث حريق -لا قدّر الله- لعدم قدرته على مقاومة الحرارة، إضافة لشكل الفتحات، كاشفةً أن المنتج أيضاً لا يحمل أي بيانات إيضاحية.

يذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها؛ للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

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