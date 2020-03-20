بعد توقف يوم واحد .. "كورونا" يعود من جديد في الصين بتسجيل 39 إصابة

"ووهان" مركز تفشي الوباء لم تسجل أيّ اصابات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت مفوضية الصحة في الصين، اليوم، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن مضى اليوم السابق دون إصابات جديدة منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في ديسمبر الماضي.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد، إلى 80 ألفاً و967 حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان؛ مركز تفشي الوباء أيّ إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت الصين، أمس، وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و248 حالة.