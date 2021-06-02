"بُشرى" تروي تجربتها كأول سعودية تشغل مديرة عمليات بمجموعة الهيلتون

قدم قطاع الفندقة في المملكة، فرصاً قيادية واعدة للشباب السعودي، حيث بات هذا القطاع يُدار بأيدي شباب وشابات سعوديين على كفاءة عالية ومن ضمنهم الشابة "بُشرى القحطاني"، التي تعد من أوائل السعوديات اللاتي وصلن إلى مناصب قيادية في إدارة الفنادق.

وتفصيلًا.. تحدثت الشابة "بشرى" عن تجربتها وتدرجها في العمل في قطاع الفنادق لنشرة الرابعة على قناة العربية قائلة: "كان لمجموعة الهيلتون دور كبير وذلك عندما استقطبوني كأول امرأة سعودية تعمل مديرة المكاتب الأمامية، وخلال سنتين حصلت على تدريب وتطوير مكثف، وتلقيت دعمًا كبيرًا منهم، مكنني من إبراز مواهبي وقدراتي حتى صرت اليوم أول امرأة سعودية في مجموعة فنادق الهيلتون بالسعودية تشغل مديرة عمليات".

ومن ناحيته، وصف أمير المالكي مدير قسم المكاتب الأمامية بأحد الفنادق، العمل في القطاع السياحي بالممتع والمشّرف، عند استحضار الصورة التي تمثل فيها بلدك وخدمة ضيوفها، مشيرًا إلى أن الشباب السعودي اعتاد منذ عقود على خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وتستهدف خطة وزارة السياحة زيادة عدد الغرف الفندقية بأكثر من نصف مليون غرفة خلال 5 سنوات ورفع عدد التأشيرات السياحية إلى مليون تأشيرة.

وأطلقت وزارة السياحة في شعبان الماضي، حملة بعنوان "مستقبلك سياحة"، التي تهدف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري (2021م) في قطاع السياحة، وذلك ضمن إستراتيجيتها؛ لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية على هذا الرابط: (hcdp.mt.gov.sa ).