فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية أذربيجان

تضمن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بيراموف.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 04:24 PM

تضمن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية أذربيجان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بيراموف.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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