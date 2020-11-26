فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية أذربيجان

تضمن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بيراموف.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.