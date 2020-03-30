"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة ورياح على محافظات عدة

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى السابعة مساءً.