تغريم عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين بأكثر من 3 ملايين ريال

بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي أثناء حفل تدشين منتج تجميلي

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنها أصدرت عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين.

وأوضحت أن ذلك بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.