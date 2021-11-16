"نيوم" تعلن عن انطلاق حدث استثنائي ضخم مساء اليوم في مكان لا مثيل له على وجه الأرض

أشارت إلى فرص غير محدودة في الاستثمار ورؤية عصرية جريئة

‬ أعلن حساب "نيوم" بـ"تويتر" عن انطلاق حدث ضخم في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقال الحساب: تَرَقَّبْ انطلاق الحدث الضخم، في مكان لا مثيل له على وجه الأرض.

وأضاف: معيشة استثنائية بنمط غير مسبوق وفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال ورؤية عصرية وجريئة.