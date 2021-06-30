نجم توتنهام "ديلي آلي" والمغني الشهير "تشانس ذا رابر" يشاركان في بطولة Fortnite ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

يتنافسان مع مجموعة من أفضل فرق المحترفين عالميًّا على لقب ثالث بطولات منافسات النخبة وحصة من جوائزها الخيرية البالغة 1,5 مليون دولار

يشارك المغني العالمي الحاصل على جائزة Grammy "تشانس ذا رابر"، بالإضافة إلى ديلي آلي نجم فريق توتنهام هوتسبرز في ثالث بطولات منافسات النخبة على لعبة Fortnite الشهيرة، التي تنطلق يوم غد الخميس ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري الأكبر عالميًّا، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية.

وسيتنافس النجمان العالميان مع نخبة الفرق الثنائية في لعبة Fortnite من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيشارك 42 فريقًا ثنائيًّا يمثلهم مجموعة من أشهر اللاعبين المحترفين في اللعبة مثل Sco0ut, MortaL, EmadGG, Shiggy, FaZe Mongraal, BadSniper, LeTsHe, XXTRA Reet and CLG Symetrical، وذلك للفوز باللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغة 1,5 مليون دولار، التي تعد جزءًا من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 ملايين دولار، وخُصصت لمنافسات النخبة في مختلف الألعاب.

وسيعود ريع جميع جوائز البطولة لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث سيتم منحها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي بدوره سيقوم بتقديمها لمجموعة من الجهات الخيرية مثل "اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية"؛ من أجل توفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وستقام البطولة بنظام الثنائيات على مدار 3 أيام؛ حيث ستلعب جميع الفرق 5 جولات بشكل يومي، وسيتم احتساب النتائج بشكل مستقل في تلك الأيام، ويتم بعد ذلك جمعها لتحديد الثنائي الذي حقق أفضل نتيجة في المجمل ليحصلوا في النهائية على المركز الأول وأكبر حصة من مجموع الجوائز.

وعلّق نجم نادي توتنهام الإنجليزي "ديلي آلي" على مشاركته للعام الثاني على التوالي في مبادرة "لاعبون بلا حدود"، قائلًا: "جميع من يعرفني جيدًا يعلمون مدى حبي للعبة Fortnite، فأنا ألعبها بشكل مستمر وأدائي فيها مُقنِع إلى حد ما؛ لذلك أنا متحمس جدًّا للمشاركة واللعب إلى جانب أفضل محترفي العالم".

وأضاف: "لقد كانت تجربة العام الماضي رائعة حقًّا، وكان بإمكانك الإحساس بشعور تضافر جميع جهود مجتمع الرياضات الإلكترونية لتحقيق أمر هادف، مبادرة "لاعبون بلا حدود" تقوم بتقديم جوائز خيرية مجموعها 10 ملايين دولار لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للمحتاجين، وأنا سعيد بأن أكون جزءًا منها. عطلة نهاية الأسبوع المقبلة ستكون مليئة بالتشويق والمتعة.

وسيتم نقل مجريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني وحسابات مبادرة "لاعبون بلا حدود" في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. كما سيشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات الخيرية للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمساهمة في دعم الجهة الخيرية التي يختارونها.

الجدير بالذكر أن مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تمتد حتى مطلع شهر أغسطس، كانت قد شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم الرياضة العالميين في أولى بطولات منافسات النخبة؛ حيث شارك كلٌّ من: أسطورة الكرة البرازيلية ونجمها السابق رونالدينهو، ونجم الكرة الإسبانية وأسطورة نادي ريال مدريد سيرجيو راموس، بالإضافة إلى بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل الإنجليزي آنثوني جوشوا، ومواطنه نجم نادي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

التسجيل لا زال متاحًا للجميع على البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات "الماراثون" و"لعبة الأسبوع" و"اللعب المستمر"، وعلى الراغبين بالتسجيل ببطولة "لاعبون بلا حدود" التوجه للموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com