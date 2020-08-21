ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .


وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 02:24 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .


وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .

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