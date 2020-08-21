ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .



وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .