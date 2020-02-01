"الحربي" يتلقى التهاني بعد ترقيته مديرًا عامًا لوزارة النقل بالرياض

تلقى المهندس سعد بن خضران الحربي، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة، مديرًا عامًا لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض.
واحتفى ذوو "الحربي" بهذه المناسبة، بحضور جمع من الأقارب الزملاء والأصدقاء، الذين قدموا له التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء، بأن تكون هذه الترقية، عونًا له لخدمة الدين والمليك والوطن.
صحيفة "سبق"، تبارك للمهندس سعد الحربي، هذه الترقية، سائلين المولى له التوفيق والسداد.
تلقى المهندس سعد بن خضران الحربي، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة، مديرًا عامًا لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض.
واحتفى ذوو "الحربي" بهذه المناسبة، بحضور جمع من الأقارب الزملاء والأصدقاء، الذين قدموا له التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء، بأن تكون هذه الترقية، عونًا له لخدمة الدين والمليك والوطن.
صحيفة "سبق"، تبارك للمهندس سعد الحربي، هذه الترقية، سائلين المولى له التوفيق والسداد.