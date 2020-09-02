بعد اشتباكه مع زميله.. الأهلي المصري يغرم "كهربا" مليون جنيه

إثر تلفظه بألفاظ نابية تجاه زملائه

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقرار توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، عقب الاشتباك الذي دار بينه وبين حارس الفريق، محمد الشناوي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.

وقال الأهلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظراً لما بدر منه قبل مران الفريق الذي جرى صباح اليوم".

وأوضح النادي في بيانه، أن كهربا غادر إلى منزله عقب انتهاء المران، لكنه حرص على العودة مرة أخرى إلى مقر النادي، ليقدم اعتذاره، كما شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي، وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول، سواء الجهاز الفني، أو الإداري، أو زملائه اللاعبين.

وكان كهربا، دخل في مشادة كلامية مع الشناوي في المران، على إثر تلفظ الأول بألفاظ نابية تجاه زملائه على سبيل الدعابة، مما أثار غضب الحارس، ليدخلا في مشادة قبل تدخل بقية اللاعبين لفض نزاعهما.