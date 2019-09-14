النائب العام يوجه بتوقيف مطلق النار حاملاً رضيعًا

ظهر  على مقطع فيديو وهو يضع فوهة السلاح في فمه

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 04:21 PM

ظهر  على مقطع فيديو وهو يضع فوهة السلاح في فمه

النائب العام يوجه بتوقيف مطلق النار حاملاً رضيعًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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