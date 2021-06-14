"الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية" ينوّه بأهمية قرار المملكة في الحج

المركز أكد أنه جاء لمواجهة السلالة المتحورة الجديدة من جائحة كورونا

أعرب مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي عن تأييد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحج هذا العام 1442هـ لمواجهة السلالة المتحورة الجديدة من جائحة كورونا، حيث إن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية تؤكد حتمية أخذ كل احترازات السلامة في مثل هذه الجائحة.

جاء ذلك في بيان أصدره مدير المركز الشيخ أحمد بن علي الصيفي، وتلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكد فيه حكمة هذا الإجراء الاحترازي الذي تقتضيه الضرورة الشرعية الداعية إلى بذل كل الأسباب لحفظ الأبدان والأرواح، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} وقال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، ودفع الضرر قبل وقوعه واجب وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".

ونوّه المركز بالجهود الاستثنائية المبذولة من حكومة المملكة، والتي توضح حرصها على سلامة قاصدي المسجد الحرام من حجاج وعمّار، وزوّار المسجد النبوي الشريف.