بوصول " مبولحي".. عقد أجانب الاتفاق يكتمل

انضم حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، إلى تدريبات فريقه، الثلاثاء، بعد وصوله في وقت سابق اليوم إلى الدمام، من العاصمة الفرنسية باريس.



وبوصول الحارس الجزائري اكتمل نصاب اللاعبين الأجانب في الاتفاق، باستثناء وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الفريق، الذي يحاول حالياً تمديدها حتى نهاية الموسم الجاري.