مصر تسجل 1057 إصابة جديدة بـ"كورونا" و67 حالة وفاة

ارتفاع إجمالي المصابين إلى 77279 بينهم 21718 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و67 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

