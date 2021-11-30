القيادة تهنئ رئيس إفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

تمنت له الصحة وللشعب الصديق المزيد من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فوستان أركانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس فوستان أركانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.