"الغذاء العالمي" يوجّه نداءً للدول المانحة لتوفير ١،٩ مليار دولار

لاوس تسجل أول حالتَيْ إصابة بكورونا

دعا برنامج الغذاء العالمي الدول المانحة لتوفير ١،٩ مليار دولار أمريكي من المساهمات في برامج المساعدات الغذائية، الموجهة إلى ٨٧ مليون شخص خلال العام الجاري ٢٠٢٠م، وتمكين البرنامج من تسريع عمليات الشراء المسبق في المناطق المتضررة، وتوفير مخزون احتياطي مسبقًا لمدة ٣ أشهر.

ودعت المتحدّثة الرسمية إليزابيث بيرس، الدول المانحة، إلى بعض المرونة في استخدام الموارد حتى يتمكّن برنامج الغذاء العالمي من الاستجابة الديناميكية للأوضاع سريعة التغير، وخاصة أن البرنامج قد يحتاج إلى تمويل إضافي لزيادة الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية؛ نظرًا للآثار السلبية لوباء "كوفيد ١٩" على البلدان الضعيفة ذات النظم الصحية الهشة.

وأوضحت أن البرنامج نشر فريقًا من خبراء سلاسل الإمدادات من المقرّ الرئيس لمنظمة الصحة العالمية في جنيف؛ لتوفير التخطيط والدعم اللوجستي لفرق الطوارئ، وقام البرنامج بتقديم معدّات صحية ووقائية حيوية إلى ٦٧ دولة نيابة عن منظمة الصحة العالمية، ويقوم حاليًّا بتصميم مركز نموذجي للعلاج الميداني مع منظمة الصحة العالمية.



نظام جديد للاجئين الروهينجا

وفي بنجلاديش وضع نظامًا جديدًا للاجئين الروهينجا في كوكس بازار، بما يسمح بتوفير الغذاء مع تقليل حركة الأشخاص ومراعاة التباعد؛ لعدم إصابتهم بالفيروس، وقدّم الدعم لجهود الحكومة الصينية للحدّ من انتشار الوباء في ووهان، والعديد من البرامج الأخرى في زيمبابوي وأفغانستان.



لاوس تسجل أول حالتَيْ إصابة

من جانب آخر، أعلنت لاوس اليوم تسجيل أول حالتَيْ إصابة بفيروس كورونا، آخر دولة بجنوب شرق آسيا تسجل إصابات بالفيروس.

وقالت وزارة صحة لاوس في بيان اليوم: إن الحالتين تعودان إلى: شابٍّ يعمل في فندق بالعاصمة فينتيان وكان قد سافر لتايلاند مطلع الشهر الحالي، وامرأة كانت تعمل مرشدةً سياحية مع أجانب.