الأخضر السعودي يواجه نظيره الفلسطيني للإبقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل

يخوض المنتخب السعودي اليوم السبت مباراة مصيرية أمام نظيره الفلسطيني على ملعب المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.



ويتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه، وحصد أول انتصاراته من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل، وأيضًا لتعويض الإخفاق في المباراة الماضية أمام الأردن.



ويرفع الأخضر السعودي شعار "لا بديل عن الفوز" في المباراة؛ لكي يُبقي على حظوظه قائمة في التأهل على اعتبار أن أي نتيجة أخرى ستجعله يواجه خطر الخروج المبكر.



وفي المقابل يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تُبقيه في البطولة لتفادي الخروج المبكر، ولمحو الصورة الباهتة التي ظهر بها أمام نظيره المغربي في المباراة الماضية.



وفي المجموعة نفسها سيكون صراع الصدارة محتدمًا بين المنتخبَين المغربي والأردني حينما يلتقيان اليوم السبت.



ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني. ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بدون نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب فلسطين.