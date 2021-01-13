مدير "مدني حائل" يشكر المشاركين في البحث عن "غريق شعيب مدر"

ثر على جثمانه صباح اليوم بعدما جرفته السيول السبت الماضي

ثمّن مدير المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالله بن عثمان الركيّان؛ لجميع المشاركين في البحث عن الشاب الذي جرفته "سيول شعيب مدر" ١٢ كلم جنوبي مدينة حائل، مساء السبت الماضي.

ونقل "الركيّان" للجميع شكر وتقدير مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو.. وأشار إلى أن وجود المتطوعين منذ بداية البحث يمثل جهداً ملموساً حضوراً ومتابعة.

ونشر حساب الدفاع المدني بحائل، تغريدة اليوم، قال فيها: "عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، صباح اليوم الأربعاء، على شاب فُقد خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة أخيراً.

وتمّ انتشال جثمانه من سد وادي الأديرع.. وكانت الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث.