رئيس وزراء جورجيا يستقبل وزير الخارجية

بحثا تعزيز العلاقات في العديد من القضايا

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية جورجيا ماموكا باختادز، بالمقر الرئاسي بالعاصمة تبليسي، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف والوفد المرافق له، الذي يزور جورجيا حاليًا.

وعقدت جلسة مباحثات تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والتأكيد لما يجمع البلدين من روابط توافقهما في العديد من القضايا ومنها محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والاستقرار ودعم الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير معن الحافظ.