شرطة جازان: "اللغم قرب مطعم هروب".. أكذوبة

الجسم الموجود عبارة عن قطعة إسمنتية دائرية

نفت شرطة جازان صحة الأنباء المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود لغم بجانب أحد المطاعم بمحافظة هروب، كاشفة أن الجسم الموجود عبارة عن قطعة إسمنتية دائرية من مخلفات البناء وجدت على الرصيف المقابل لدوار البلدية بجوار المطعم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان "النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي": يجب على المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.

وتُواصِل الشرطة التحقق من مصدر تلك الشائعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.