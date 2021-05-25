أمانة عسير تتلف 560 كجم من الأغذية الفاسدة

بعد مداهمة موقع حوّله وافدون لمعمل وجبات

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة، اليوم، موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى معمل لتجهيز الوجبات الغذائية.

وقالت الأمانة: تم ضبط وإتلاف أكثر من 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت تجهز في المعمل، وقد ظهرت عليها علامات التلف والتعفن.

وأكدت إغلاق الموقع وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحدها الأعلى.

وشددت الأمانة على أنها لن تتوانى في ملاحقة كل مخالفي إجراءات السلامة الغذائية والاشتراطات البلدية؛ لضمان سلامة المستهلكين.

وحثّت المواطنين والمقيمين على مسارعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر الاتصال على الرقم الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.