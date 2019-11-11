"الشورى" يقرّ تعديلاً بنظام الاعتداء على المال العام .. "على المدان رد المال"

وافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية وعلى تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادة "العاشرة" من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على مَن تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال".

كما وافق "الشورى" على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

ونوّه المجلس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، التي أدت إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن.

وقال: نتطلع أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.

وأضاف: المملكة تحرص على استقرار اليمن وازدهاره، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.