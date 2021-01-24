كورونا في 3 دول.. 1594 إصابة جديدة بباكستان و934 حالة بالأردن و251 بالسودان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 532412 حالة؛ منها 34628 حالة نشطة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1981 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486489 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.



وأضاف أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11295 حالة وفاة.



الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 320453 إصابة.



وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307707 حالات شفاء بعد تسجيل 1461 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 4224 حالة.



السودان

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19- ووفاة 6 أشخاص وتعافي 55 حالة.



وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد التراكمي منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 24369 حالة، متضمنة 1713 حالة وفاة، وتعافي 18667 حالة.