"النمر" محذراً: هذا الأمر يزيد احتمالية إصابتك بجلطتي الدماغ والقلب

أوضح النسب الطبيعية للكولسترول الضار والدهون الثلاثية والضغط والسكر

حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من الحزن والانفعال الشديد.

وقال: إن الوقوع في ذلك يؤدي إلى ارتفاع الضغط والسكر والكولسترول.

وأشار إلى أن الانفعال الشديد يزيد من احتمالية حدوث جلطة الدماغ، وحدوث جلطة القلب، ناصحًا بضرورة تجنّب الغضب.

وختم "النمر" تغريدته على حسابه بـ"تويتر" قائلاً: لا تغضب.. لا تغضب.. لا تغضب".

وأكد "النمر" في وقت سابق اليوم أن كثرة التعرض للمشاكل وعدم اتخاذ ردة فعل يكون سبباً في ضيق التنفس وصعوبة النوم، وقد يوؤثر على القلق، قائلاً: "لا بد من حلها بطريقة أو بأخرى".

وفي تغريدة توعوية أخرى، قال الدكتور "خالد": في الشخص السليم: لا يزيد الكولسترول الضار على 130، ولا تزيد الدهون الثلاثية على 150، ولا يزيد قياس الضغط على 130/ 80 ولا يزيد السكر الصائم على 100.