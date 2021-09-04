البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" طائرات مسيَّرة "مفخخة" تجاه المملكة

أشادت بيقظة الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها في يوم واحد 4 طائرات

دانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق طائرات مسيَّرة "مفخخة" تجاه المملكة بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية. مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض أربع طائرات مسيَّرة وتدميرها.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل مَن يدعمها.